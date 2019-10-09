Son Dakika Haberleri: İran ordusu askeri tatbikata başladı
Son Dakika Güncel İran ordusu askeri tatbikata başladı

İran ordusu askeri tatbikata başladı

45 dakika önce

İran Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin kuzeybatısında askeri tatbikata başladığı açıklandı.

İran ordusu askeri tatbikata başladı, System.String[]

İran Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin kuzeybatısında askeri tatbikata başladığı açıklandı.


İran Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, askeri tatbikatın daha önceden planlanmadığı ve ani kararla tatbikata başlandığı belirtildi. İran Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanı General Abdülrahim Musevi'nin de katıldığı askeri tatbikatın ülkenin kuzeybatısında yer alan Urumiye bölgesinde gerçekleştiği belirtildi.


İran Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanı General Musevi, tatbikatın bilerek daha önceden haber verilmediğini belirterek, "Kara kuvvetlerinde yapılan değişiklikler sonrasında söz konusu birliklerin hücum, koordinasyon ve hızlı karşılık verme gibi özelliklerini test etmek hedefi ile tatbikat başlatıldı. Bunun için askeri birliklere daha önceden haber verilmedi ve birliklerin hazırlıksız yakalanmaları gerekiyordu" dedi.


Askeri tatbikatın devam ettiğini söyleyen General Musevi, şuana kadar tatbikattan olumlu sonuçlar aldıklarını belirtti. - TAHRAN

Musevi, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:52 Kaynak: İHA
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