İran ordusu askeri tatbikata başladı

İran Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin kuzeybatısında askeri tatbikata başladığı açıklandı.



İran Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, askeri tatbikatın daha önceden planlanmadığı ve ani kararla tatbikata başlandığı belirtildi. İran Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanı General Abdülrahim Musevi'nin de katıldığı askeri tatbikatın ülkenin kuzeybatısında yer alan Urumiye bölgesinde gerçekleştiği belirtildi.



İran Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanı General Musevi, tatbikatın bilerek daha önceden haber verilmediğini belirterek, "Kara kuvvetlerinde yapılan değişiklikler sonrasında söz konusu birliklerin hücum, koordinasyon ve hızlı karşılık verme gibi özelliklerini test etmek hedefi ile tatbikat başlatıldı. Bunun için askeri birliklere daha önceden haber verilmedi ve birliklerin hazırlıksız yakalanmaları gerekiyordu" dedi.



Askeri tatbikatın devam ettiğini söyleyen General Musevi, şuana kadar tatbikattan olumlu sonuçlar aldıklarını belirtti. - TAHRAN