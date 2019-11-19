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İran ordusu ülkenin kuzeybatısında askeri tatbikat başlattı
7 saat önce
İran ordusu, ülkenin kuzeybatısında geniş çaplı tatbikata başladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:04 Kaynak: AA
İran ordusu, ülkenin kuzeybatısında geniş çaplı tatbikata başladı.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından başlatılan "Zülfikar-ı Velayet" adı verilen tatbikat iki gün sürecek.
Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı tugayların katılacağı tatbikata insansız hava araçları ve helikopterler de destek verecek.
Tatbikata ilişkin detaylı bilgilerin daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı açıklandı.
İran, cuma günü benzine yapılan zammın ardından patlak veren protesto gösterilerine sahne oluyor.
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