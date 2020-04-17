İran ordusunda 120 kişi Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika
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İran ordusunda 120 kişi Kovid-19'a yakalandı

6 saat önce

İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari, ordu personeli arasında bugüne kadar 120 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran ordusunda 120 kişi Kovid-19'a yakalandı, System.String[]

İran Ordusu Koordinasyon Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari, ordu personeli arasında bugüne kadar 120 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Seyyari, "İran ordusu personelinden şu ana kadar toplam 120 kişide Kovid-19 tespit edildi. Bunlardan yaklaşık üçte biri hastanelerde tedavi altına alınırken diğerleri tedavi süreçlerini hastaneye ihtiyaç duymadan geçirdi." dedi.

Bu dönemde tüm silahlı kuvvetler personeli içinde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten İranlı komutan, bunlardan birinin Kovid-19 nedeniyle öldüğünün belirlendiğini ifade etti.

Seyyari, diğer iki askeri personelin ise daha önce açık kalp ameliyatı geçirdiğini ve ölüm nedenlerinin Kovid-19 olup olmadığının bilinmediğini aktardı.

Genelkurmay Başkanlığı Personel Daire Başkanı Nahuda Rahmanipur, 7 Nisan'da yaptığı açıklamada, Silahlı Kuvvetler bünyesindeki 54 askerde virüse rastlandığını duyurmuştu.

İran'da dün itibarıyla Kovid-19 kaynaklı can kaybı 4 bin 869'a yükseldi, toplam vaka sayısı ise 78 bine yaklaştı.

Ordu, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 11:16 Kaynak: AA

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