İran: Otobüste alkollü içki tüketen turist 80 kez kırbaçlandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran: Otobüste alkollü içki tüketen turist 80 kez kırbaçlandı - Son Dakika Dünya

İran: Otobüste alkollü içki tüketen turist 80 kez kırbaçlandı

6 saat önce

İran'ın Tebes kenti Cumhuriyet ve Devrim Savcısı, bindiği otobüste alkollü içecek tüketen bir turistin 80 kırbaç darbesiyle cezalandırıldığını açıkladı.

İran: Otobüste alkollü içki tüketen turist 80 kez kırbaçlandı, System.String[]

İran'ın Tebes kenti Cumhuriyet ve Devrim Savcısı, bindiği otobüste alkollü içecek tüketen bir turistin 80 kırbaç darbesiyle cezalandırıldığını açıkladı.


İran devlet haber ajansı Tasnim'e göre, savcı, turiste yönelik kırbaç cezası tamamen yasal bir süreç sonunda uygulandığını ve 5 saatten kısa sürdüğünü söyledi.

Euronews.com'da Görüntüle

İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 08:08 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Ocak ayında 14,8 milyar dolar olan ihracat, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı Ukrayna: "İran, 80 bin dolar tazminat ödeyecek" Çin'de koronavirüs sebebiyle 10 günde inşa edilen hastane uzaydan görüntülendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 14:29:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran: Otobüste alkollü içki tüketen turist 80 kez kırbaçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]