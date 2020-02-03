İran: Otobüste alkollü içki tüketen turist 80 kez kırbaçlandı

İran'ın Tebes kenti Cumhuriyet ve Devrim Savcısı, bindiği otobüste alkollü içecek tüketen bir turistin 80 kırbaç darbesiyle cezalandırıldığını açıkladı.



İran devlet haber ajansı Tasnim'e göre, savcı, turiste yönelik kırbaç cezası tamamen yasal bir süreç sonunda uygulandığını ve 5 saatten kısa sürdüğünü söyledi.