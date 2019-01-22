İran Otomotiv Sektöründe Orijinal Yedek Parça Sorunu
52 dakika önce
İran Esnaf Kontrol Dairesi Başkanı Ali Rıza Nikayin, ülkedeki otomotiv sektöründe sahte ve kalitesiz yedek parça üretiminin endişeye yol açtığını söyledi.
İran
Esnaf Kontrol Dairesi Başkanı Ali Rıza Nikayin, ülkedeki otomotiv sektöründe sahte ve kalitesiz yedek parça üretiminin endişeye yol açtığını söyledi.
İran devlet televizyonuna konuşan Nikayin, "Ülkede sahte ve kalitesiz yedek parça üretimi endişe verici boyutlara ulaştı. Orijinal yedek parçalar ithalatta çıkartılan zorluklar nedeniyle gümrüklerde bekletiliyor." dedi.
İran'da yeteri kadar orijinal yedek parça bulunmaması nedeniyle piyasada taklit ürünlerin arttığını dile getiren Nikayin, "Kalitesiz sahte yedek parçalar orijinal kutularda piyasaya sürülüyor. Tamirhanedeki ustalar bile bunları orijinallerinden ayırt etmekte zorlanıyor. Bu durum nihai kullanıcının kontrol dairesi ve esnaf odalarına şikayetlerine neden oluyor." diye konuştu.
Nikayin, söz konusu üretimin daha çok otomobillerin hassas parçalarıyla ilgili olduğunu belirterek, "Fren sistemlerindeki sahte yedek parçalar araçların durma zorluğu tehlikesiyle karşı karşıya kalması anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:37 Kaynak: AA
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