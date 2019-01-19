İran Pakistan Sınırı Yakınlarında Radar İstasyonu Kurdu

İran, ülkenin güneydoğusunda yerli imkanlarla üretilen bir radar istasyonunu açtı.

İran, ülkenin güneydoğusunda yerli imkanlarla üretilen bir radar istasyonunu açtı.



İran devlet televizyonu, Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde inşa edilen radar istasyonunun açıldığını duyurdu.



"Vahdet-i Beyrek" adı verilen radar istasyonu, Hatemu'l Enbiya Hava Savunma Üssü Komutanı Tuğgeneral Ali Rıza Sabahi Ferd'in katıldığı törenle açıldı.



Pakistan sınırına yakın noktada inşa edilen radar istasyonunun tamamen yerli imkanlarla üretildiği belirtildi ancak özellikleri hakkında bilgi paylaşılmadı.



İran'ın Pakistan sınırı son yıllarda bölgedeki silahlı gruplarla İran güvenlik güçleri arasında çatışmalara sahne oluyor.



ABD'nin, Afganistan ve Pakistan'daki silahlı grupları bahane ederek insansız hava araçlarıyla bölgede yürüttüğü keşif faaliyetleri Tahran yönetimi tarafından güvenlik tehdidi olarak görülüyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Erdoğan'ın Fazıl Say'ın Konserini İzlemesine Bahçeli'den İlk Yorum: Memnun Edici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Samsunsporlu Futbolcular İçin Anıt Dikileceğini Açıkladı

16 Yaşındaki Kız "Gitmek İstemiyorum" Dese de İcra Memurları Zorla Anneyle Görüştürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste