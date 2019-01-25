İran parasından 4 sıfır atacak
56 dakika önce
İran, Amerika ve Batılı ülkelerin yaptırımlarının yol açtığı zararın üstesinden gelmek ve halkın piyasada satın alma gücünü artırmak için finansal yapı sisteminde değişikliğe giderek parasından 4 sıfır atmayı düşünüyor.
İran
, Amerika
ve Batılı ülkelerin yaptırımlarının yol açtığı zararın üstesinden gelmek ve halkın piyasada satın alma gücünü artırmak için finansal yapı sisteminde değişikliğe giderek parasından 4 sıfır atmayı düşünüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:23
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İran Yaptırımların Üstesinden Gelmek ve Halkın Alım Gücünü Yükseltmek İçin Paradan 4 Sıfır Atacak
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