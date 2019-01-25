Son Dakika Haberleri: İran parasından 4 sıfır atacak

İran parasından 4 sıfır atacak

56 dakika önce

İran, Amerika ve Batılı ülkelerin yaptırımlarının yol açtığı zararın üstesinden gelmek ve halkın piyasada satın alma gücünü artırmak için finansal yapı sisteminde değişikliğe giderek parasından 4 sıfır atmayı düşünüyor.

İran parasından 4 sıfır atacak, System.String[]
İran, Amerika ve Batılı ülkelerin yaptırımlarının yol açtığı zararın üstesinden gelmek ve halkın piyasada satın alma gücünü artırmak için finansal yapı sisteminde değişikliğe giderek parasından 4 sıfır atmayı düşünüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:23 

Amerika Birleşik Devletleri, İran, Ekonomi
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