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İran parlamento seçimleri için yönetim oy verme, muhalifler ise boykot çağrısında bulunuyor
6 saat önce
İran'da muhalifler seçime katılımın rejimi desteklemek anlamına geleceğini savunamarak boykot çağrısında bulunuyor.
Milletvekili seçimleri cuma günü için sandık başına gidecek olan İran'da muhalifler halka seçimi boykot etme çağrısında bulundu. Seçimlerin demokrasiyle ilgisinin olmadığını belirten muhalifler, oy vermenin rejimi güçlendireceğini savundu.
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan İranlı eski gazeteci Masih Alinejad sosyal medyadan paylaştığı mesaj ve videolarla seçimlerin boykot edilmesi çağrısına destek verdi. Alinejad, İran dini liderinin sözlerini hedef alan bir paylaşımında "Sayın Hamaney, asıl sizin sahte seçimlerinizde oy kullanmamak gerçek bir vatandaşlık görevidir" diye yazdı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:35
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