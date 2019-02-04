Son Dakika Haberleri: İran Parlamentosundan Yeni Sağlık Bakanına Güvenoyu

İran Parlamentosundan Yeni Sağlık Bakanına Güvenoyu

52 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin atadığı Saeed Namaki, 25 oya karşılık 229 milletvekilinin desteğiyle meclisten güvenoyu aldı.

İran Parlamentosundan Yeni Sağlık Bakanına Güvenoyu, System.String[]
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin atadığı Saeed Namaki, 25 oya karşılık 229 milletvekilinin desteğiyle meclisten güvenoyu aldı.

İran parlamentosu, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin atadığı Saeed Namaki'yi güvenoyu verdi. Namaki, parlamentoda yapılan oylamada 25'e karşılık 229 milletvekilinin desteği ile güvenoyu aldı. Namaki, parlamentoda yaptığı konuşmasında reformların süreceği sözünü vererek, verilen taahhütlerin göz ardı edilmeyeceğini belirtti.

Namaki, Sağlık Bakanlığına yeni yılda ayrılan bütçeye tepki göstererek 26 Aralık'ta istifa eden Hasan Gazizade Haşimi'nin yerine Ruhani tarafından atanmıştı. - TAHRAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:32 Kaynak: İHA

Hasan Ruhani, İran, Politika
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