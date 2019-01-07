Son Dakika Haberleri: İran: "Petrol Ambargosuna Rağmen Potansiyel Alıcıların Sayısı Arttı"

İran: "Petrol Ambargosuna Rağmen Potansiyel Alıcıların Sayısı Arttı"

1 saat önce

İran Petrol, Ticaret ve Uluslararası Konular Bakan Yardımcısı, Amerika’nın uyguladığı ambargolara rağmen İran’ın yeni müşteriler bulmak konusunda umutlu olduğunu söyledi. Bakan Yardımcısı Amir Hüseyin Zamaninia yaptığı açıklamada, “Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve diğer muafiyete sahip ülkeler İran’dan fazladan bir varil dahi petrol almak konusunda istekli değiller. Ancak buna karşın Amerika’nın baskılarına rağmen pazarda artan […]The post İran: “Petrol ambargosuna rağmen potansiyel alıcıların sayısı arttı” appeared first on Enerji Enstitüsü.

İran:
İran Petrol, Ticaret ve Uluslararası Konular Bakan Yardımcısı, Amerika'nın uyguladığı ambargolara rağmen İran'ın yeni müşteriler bulmak konusunda umutlu olduğunu söyledi.

Bakan Yardımcısı Amir Hüseyin Zamaninia yaptığı açıklamada, " Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve diğer muafiyete sahip ülkeler İran'dan fazladan bir varil dahi petrol almak konusunda istekli değiller. Ancak buna karşın Amerika'nın baskılarına rağmen pazarda artan rekabet dolayısıyla yeni başka potansiyel alıcıların sayısı ciddi biçimde arttı" dedi.

Amerika'nın ambargolarının yürürlüğe girmesiyle birlikte aralarında Türkiye'nin de bulunduğu İtalya, Yunanistan, Tayvan, Çin, Japonya, Hindistan ve Güney Kore'ye 180 gün süreyle İran'dan petrol satın alma muafiyeti tanınmıştı. Bu sürenin sonunda Amerika İran'ın petrol satışlarını tamamen durdurmak ve sıfıra indirmeyi hedefliyor.

Amerika İran'la varılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından bu ülkeye yönelik yeni ambargolar getirdi. Ancak İran anlaşmadan çekilmeyen diğer ülkeleri Washington'un baskılarına boyun eğmemesi konusunda uyarıyor.

Bu çerçevede İran'la ticaretin sürdürülmesi amacıyla farklı mekanizmalar oluşturulmaya çalışılıyor. Zamaninia üzerinde çalışılan SPV olarak adlandırılan Ticaret için Özel Amaçlı Araç adı verilen yöntemin faydalı olmasına rağmen sorunları ve Amerika'nın Avrupa ülkelerine baskısını önlemekten uzak olduğunu söyledi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:05 

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