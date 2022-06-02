İran Petrol Bakanı: "Petrol üretim kapasitemiz günlük yaklaşık 4 milyon varile ulaştı" - Son Dakika
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İran Petrol Bakanı: "Petrol üretim kapasitemiz günlük yaklaşık 4 milyon varile ulaştı"

02.06.2022 14:32
İran Petrol Bakanı: "Petrol üretim kapasitemiz günlük yaklaşık 4 milyon varile ulaştı"

İran Petrol Bakanı Cevad Uci, ülkesinin günlük ham petrol üretim kapasitesinin 4 milyon varile ulaştığını belirterek, küresel enerji ihtiyacının bir kısmını karşılamaya hazır olduklarını söyledi.

İran Petrol Bakanı Cevad Uci, ülkesinin günlük ham petrol üretim kapasitesinin 4 milyon varile ulaştığını belirterek, küresel enerji ihtiyacının bir kısmını karşılamaya hazır olduklarını söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 27'nci Bakü Enerji Forumu'nda konuşan Uci, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına karşın ülkesinin petrol ve doğal gaz üretim kapasitesini artırdığına dikkati çekti.

Ülkesinin şu anda yaklaşık 34 trilyon metreküp doğal gaz rezervine sahip olduğunu aktaran Uci, "Artık günlük 1 milyar metreküp doğal gaz üretebilecek kapasiteye sahibiz. Petrol üretim kapasitemiz de günlük yaklaşık 4 milyon varile ulaştı." dedi.

???????İran'ın doğal gaz üretim kapasitesini 8 yıl içerisinde 1,4 milyar metreküpe ulaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Uci, şöyle konuştu:

"Dünya enerjiye susamış durumda ve İran bu ihtiyacın bir kısmını karşılayabilir. İran, gaz üretimi ve ticareti konusundaki dış yatırımları da kabul etmeye hazırdır. İran, dünya enerji geçişinin kavşağında yer alırken, kuzeydeki Rusya ve Türkmenistan ile güneydeki Katar'ın devasa kaynaklarını tüketici pazarlarına aktarabilecek kapasiteye sahiptir."

İran'ın petrol üretimi ABD'nin tek taraflı yaptırımlarıyla azalmıştı

İran Petrol Bakanlığının istatistiklerine göre, ABD nükleer anlaşmadan ayrılmadan önce Nisan 2018'de günlük 3,8 milyon varil ham petrol ve kondensat üretimi yapan İran, bu miktarın 2,8 milyon varilini ihraç ediyordu.

Bu süreçte satmakta zorlandığı için petrol üretimini günlük 2 milyon varilin altına indiren İran'ın ihraç ettiği petrol miktarı da ortalama günlük 500 bin varilin altına düşmüştü.

ABD'de Joe Biden yönetiminin göreve gelmesiyle Washington ve Tahran, Avrupa Birliğinin (AB) aracılığıyla nükleer anlaşmaya tekrar dönüş için dolaylı görüşmelere başlamıştı. Henüz yaptırımlar kaldırılmamasına rağmen İran'ın petrol üretiminde ve ihracatında artış yaşanmıştı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 10 Mayıs'ta devlet televizyonuna yaptığı bir açıklamada, ABD'nin yaptırımlarına rağmen ülkesinin petrol ihracatının yeni hükümetin göreve geldiği Ağustos 2021'den bu yana ikiye katlandığını söylemişti.

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Kaynak: AA

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