Son Dakika Haberleri: İran Petrol Bakanı, Suudi mevkidaşı bin Selman'ı eski dostu olarak nitelendirdi
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İran Petrol Bakanı, Suudi mevkidaşı bin Selman'ı eski dostu olarak nitelendirdi

2 saat önce

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ülkesinin neredeyse savaşın eşiğine geldiği Suudi Arabistan'da yeni atanan Petrol Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman'ı eski bir arkadaşı olarak nitelendirdi

İran Petrol Bakanı, Suudi mevkidaşı bin Selman'ı eski dostu olarak nitelendirdi, System.String[]

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ülkesinin neredeyse savaşın eşiğine geldiği Suudi Arabistan'ın yeni atanan Petrol Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman'ı eski bir arkadaşı olarak nitelendirdi.


Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen bir enerji konferansında konuşan Bijen Zengene, Tahran'ın Körfez'de gerginliği arttırıcı herhangi bir adım atmadığını da ifade etti.

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Zengene, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:46 
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