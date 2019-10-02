İran Petrol Bakanı, Suudi mevkidaşı bin Selman'ı eski dostu olarak nitelendirdi
2 saat önce
İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ülkesinin neredeyse savaşın eşiğine geldiği Suudi Arabistan'da yeni atanan Petrol Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman'ı eski bir arkadaşı olarak nitelendirdi
İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ülkesinin neredeyse savaşın eşiğine geldiği Suudi Arabistan'ın yeni atanan Petrol Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman'ı eski bir arkadaşı olarak nitelendirdi.
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen bir enerji konferansında konuşan Bijen Zengene, Tahran'ın Körfez'de gerginliği arttırıcı herhangi bir adım atmadığını da ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:46
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