Son Dakika Haberleri: İran petrol bakanı: suudiler, aramco olayını abartıyor
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İran petrol bakanı: suudiler, aramco olayını abartıyor

49 dakika önce

İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, "Suudi Arabistan'ın siyasi amaçlarla küresel enerji güvenliğinin risk altında olduğunu iddia ederek abarttığını düşünüyorum" dedi.

İran petrol bakanı: suudiler, aramco olayını abartıyor, System.String[]
İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, " Suudi Arabistan'ın siyasi amaçlarla küresel enerji güvenliğinin risk altında olduğunu iddia ederek abarttığını düşünüyorum" dedi.
İran Mehr ajansı, İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Moskova'da basın mensuplarına açıklama yaparak gündemdeki konuları değerlendirdiğini duyurdu.

Moskova'da Rus yetkililer ve bazı ülkelerin temsilcileri ile bir araya geleceğini söyleyen Zengene, "Toplantıda enerji piyasasının politik yaklaşımlarla birlikte tek taraflı ve yasadışı müdahalelerden uzak durması gerektiğine vurgu yapacağım. Çünkü bu uzun vadeli süreçte hem tüketici hem de üreticinin yararına olacak" dedi.

Bijen Zengene, Aramco petrol tesislerine yapılan saldırı sonrasında Suudi Arabistan'ın petrol üretimindeki düşüşe dair, "Şu anda petrol piyasasının normalleştiğini görüyoruz, Suudi Arabistan'ın petrol üretiminin yarıya ineceğine asla inanmadım, daha önce de söylediğim gibi, Suudi Arabistan'ın siyasi amaçlarla küresel enerji güvenliğinin risk altında olduğunu iddia ederek abarttığını düşünüyorum" yorumunda bulundu.

Zengene, ziyareti sırasında Suudi Arabistan Enerji Bakanı ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin yöneltilen soruya, "İkili görüşme konusunda biz sorun yaratmıyoruz. Her zaman Suudi tarafı sorun üretiyor" yanıtını verdi.


Zengene, İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:28 Kaynak: DHA
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