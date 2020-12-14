İran Petrol Bakanı Zengene: "İran günlük 2 milyon 300 bin varil petrol ihraç edebilir" - Son Dakika

İran Petrol Bakanı Zengene: "İran günlük 2 milyon 300 bin varil petrol ihraç edebilir"

14.12.2020 14:55
İran Petrol Bakanı Zengene:

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ülkesinin günlük 2 milyon 300 bin varil petrol ihraç edebileceğini ve bunun için "kimseden izin almayacaklarını" söyledi.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ülkesinin günlük 2 milyon 300 bin varil petrol ihraç edebileceğini ve bunun için "kimseden izin almayacaklarını" söyledi.

Dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen Güney Pars'ta 11. fazı temel atma töreninde konuşan Zengene, enerji üretimi ve ABD yaptırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İran'ın petrol ihracatının ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımlarına rağmen hiçbir zaman durmadığını aktaran Zengene, "İran günlük 2 milyon 300 bin varil petrol ihraç edebilir. Petrol üretimini artırmak için kimseden izin almayız. Petrol üretiminin artırılması İran'ın hakkıdır. Yaptırımların neticesinin ne olacağını görmeliyiz." dedi.

Bugün temelini attıkları 11. fazdan gelecek yıldan itibaren doğal gaz üretmeye başlamayı hedeflediklerini ifade eden Zengene, "İran Güney Pars'ta günlük 700 milyon metreküp doğal gaz üretiyor. Ülke genelindeki doğal gaz üretimi ise günlük 1 milyon 500 milyon metreküptür. Güney Pars'taki doğal gaz üretimini devam ettirebilmek için 50 milyar dolar sermayeye ihtiyaç var." bilgilerini paylaştı.

Zengene, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesi halinde yabancı şirketlerin müzakereye dahil olup olmayacağıyla ilgili soruya da "Bırakın dönsün, ondan sonra" yanıtını verdi.

Basra Körfezi'nde bulunan ve İran ile Katar arasında paylaşılan 9 bin 700 kilometrekarelik Güney Pars Doğalgaz Sahası, İran'ın gaz rezervlerinin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) verilerine göre, 14 trilyon metreküp gaz ve 18 milyar varil gaz kondensatı rezervlerine sahip olduğu tahmin edilen Güney Pars Doğalgaz Sahası, dünyada bilinen doğal gaz rezervlerinin de yüzde 8'ini barındırıyor.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları nedeniyle Fransa'nın enerji şirketi Total Güney Pars'taki yatırımlarını çekerek üstlendiği projeleri Çin Ulusal Petrol Şirketi'ne (CNPC) devretmişti. CNPC'nin de yaptırımlar nedeniyle Güney Pars'taki yatırımlarını askıya aldığı belirtiliyor.

Zengene, Enerji, Petrol, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran Petrol Bakanı Zengene: 'İran günlük 2 milyon 300 bin varil petrol ihraç edebilir' - Son Dakika


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