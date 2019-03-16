İran Petrol Bakanlığında yolsuzluk operasyonu: 10 gözaltı
53 dakika önce
İran Petrol Bakanlığına bağlı bir şirkette 10 kişi yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alındı.
İran
Petrol Bakanlığına bağlı bir şirkette 10 kişi yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:25
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