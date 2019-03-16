Son Dakika Haberleri: İran Petrol Bakanlığında yolsuzluk operasyonu: 10 gözaltı

İran Petrol Bakanlığında yolsuzluk operasyonu: 10 gözaltı

53 dakika önce

İran Petrol Bakanlığına bağlı bir şirkette 10 kişi yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

İran Petrol Bakanlığında yolsuzluk operasyonu: 10 gözaltı, System.String[]
İran Petrol Bakanlığına bağlı bir şirkette 10 kişi yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alındı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:25 

İran, Ekonomi
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