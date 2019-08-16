İran: Petrol gemisinin serbest kalması için taahhütte bulunmadık, Cebelitarık: Yazılı güvence aldık
1 saat önce
İran: Petrol gemisinin serbest kalması için taahhütte bulunmadık, Cebelitarık: Yazılı güvence aldık
İran Dışişleri Bakanlığı
, Cebelitarık
yönetiminin el koyduğu "Grace 1" isimli petrol tankerinin serbest bırakılması için hiçbir taahhütte bulunulmadığını bildirdi. Tahran
, tankerin Suriye
'ye gidip gitmeyeceği ile ilgili herhangi bir güvence verilmediğini de duyurdu.
Söz konusu açıklama, Cebelitarık Başbakanı Fabian Picardo'nun, "Tutuklama emri, İran'ın Avrupa Birliği
'nin yaptırımlarına aykırı olarak petrolü Suriye'ye götürmeyeceğine dair yazılı güvence vermesinin ardından kaldırıldı." ifadelerinden sonra geldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:03
Cebelitarık'ta alıkonulan İran tankeri salıverildi Hong Kong'da eylemciler, ATM ve bankalardan paralarını çekerek Çin'i protesto ediyorlar Tecavüze uğrayıp hamile kaldıktan sonra düşük yapan genç kız, 30 yılla yargılanıyor ABD basını: Trump, Grönland'ı Danimarka'dan satın almak istiyor