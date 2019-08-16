Son Dakika Haberleri: İran: Petrol gemisinin serbest kalması için taahhütte bulunmadık, Cebelitarık: Yazılı güvence aldık
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İran: Petrol gemisinin serbest kalması için taahhütte bulunmadık, Cebelitarık: Yazılı güvence aldık

1 saat önce

İran: Petrol gemisinin serbest kalması için taahhütte bulunmadık, Cebelitarık: Yazılı güvence aldık

İran: Petrol gemisinin serbest kalması için taahhütte bulunmadık, Cebelitarık: Yazılı güvence aldık, System.String[]
İran Dışişleri Bakanlığı, Cebelitarık yönetiminin el koyduğu "Grace 1" isimli petrol tankerinin serbest bırakılması için hiçbir taahhütte bulunulmadığını bildirdi. Tahran, tankerin Suriye'ye gidip gitmeyeceği ile ilgili herhangi bir güvence verilmediğini de duyurdu.

Söz konusu açıklama, Cebelitarık Başbakanı Fabian Picardo'nun, "Tutuklama emri, İran'ın Avrupa Birliği'nin yaptırımlarına aykırı olarak petrolü Suriye'ye götürmeyeceğine dair yazılı güvence vermesinin ardından kaldırıldı." ifadelerinden sonra geldi.
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Cebelitarık, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:03 
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