Son Dakika Haberleri: İran petrol şirketi füze saldırısı iddialarını yalanladı
Son Dakika Ekonomi İran petrol şirketi füze saldırısı iddialarını yalanladı

İran petrol şirketi füze saldırısı iddialarını yalanladı

1 saat önce

İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC), Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında seyreden petrol tankerine bir füze saldırısı gerçekleştirildiğinin ileri sürüldüğü haberleri yalanladı.

İran petrol şirketi füze saldırısı iddialarını yalanladı, System.String[]

İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC), Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında seyreden petrol tankerine bir füze saldırısı gerçekleştirildiğinin ileri sürüldüğü haberleri yalanladı.

Sabah saatlerinde yaşanan olayda Sabity adlı petrol tankerinde birden çok patlama meydana gelmiş ve tankerin yükünün bir kısmı Kızıl Deniz'e saçılmıştı.İran medyası NIOC'a dayandırılan haberinlerde, patlamaların Suudi Arabistan yönünden gelen iki füze saldırısı sonucunda olduğunu iddia etmişti.


Suudi Arabistan, İran, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:11 Kaynak: DHA
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