İran petrol tankerindeki sızıntı durduruldu: Tahran, gereken yanıtın verileceği tehdidinde bulundu
33 dakika önce
Kızıldeniz'de seyir halindeyken saldırıya uğrayan İran'a ait petrol tankerindeki sızıntı durduruldu. İran yönetimi ise petrol tankerinin “alçakça” bir saldırıya uğradığı ve gereken yanıtın verileceği tehdidinde bulundu.
Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında, Kızıldeniz'de seyir halindeyken saldırıya uğrayan ve gövdesindeki hasara rağmen Basra Körfezi'ne doğru yola çıkan İran'a ait petrol tankerindeki sızıntı durduruldu. İran yönetimi ise petrol tankerinin "alçakça" bir saldırıya uğradığı ve gereken yanıtın verileceği tehdidinde bulundu.
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabii, "İran aceleci davranmaktan itina ediyor, olup bitenler dikkatli bir şekilde incelenecek, bu alçakça saldırıyı planlayanlara gereken yanıt verilecek. Ancak şu anda bu komplonun bütün veçheleri açıklığa kavuşuncaya kadar beklemeyi tercih ediyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:36
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