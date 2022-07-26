İran: Petrol ve gaz kondensat ihracatından elde edilen gelirlerimiz yüzde 580 arttı - Son Dakika
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İran: Petrol ve gaz kondensat ihracatından elde edilen gelirlerimiz yüzde 580 arttı

26.07.2022 15:43
İran: Petrol ve gaz kondensat ihracatından elde edilen gelirlerimiz yüzde 580 arttı

İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, ülkesinin son dört aylık petrol ve doğal gaz kondensatı ihracatından elde ettiği gelirlerin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 580 arttığını söyledi.

İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, ülkesinin son dört aylık petrol ve doğal gaz kondensatı ihracatından elde ettiği gelirlerin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 580 arttığını söyledi.

İran devlet televizyonuna göre Ekonomi Bakanı Handuzi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında ülke ekonomisine ilişkin bilgiler paylaştı.

Ülkede son olarak yüzde 52 olarak belirlenen enflasyonun kontrol altına alınmasının hükümetin önceliklerinden olduğunu ve yılın ilk 4 ayında (İran yılına göre 21 Mart - 21 Temmuz) hükümetin gösterdiği performansla bütçe açığının önemli ölçüde kapandığını ifade etti.

"İran ve Rusya arasındaki ticari işlemlerden dolar çıkarıldı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen haftaki Tahran ziyaretlerinin ekonomik açıdan önemini vurgulayan Handuzi, "Bu ziyaretler, hükümetimizin dış politikasında birinci önceliği verdiği komşuluk ilişkileri kapsamında gerçekleşti." dedi.

Handuzi, bu kapsamda Rusya ile bankacılık, mali ve ekonomik iş birliği konusunda ilk adımın atıldığını ve ruble ile işlemlerin başladığını belirterek, "İran ve Rusya arasındaki ticari işlemlerden dolar çıkarıldı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında da Ankara ile Tahran arasında en önemlisi 25 yıllık gaz iletim anlaşması olmak üzere ekonomi alanında 8 önemli anlaşmaya imza atıldığını aktaran Handuzi, "Bir diğer husus da iki ülke cumhurbaşkanlarının, karşılıklı ticaret hacmini 30 milyar doların üzerine çıkarma konusunda görüş birliğine varmasıydı. Bunun da meyvelerini bu hükümet döneminde göreceğimizi umuyoruz." diye konuştu.

Toplantıda, ülkesinin petrol satışıyla ilgili soruları da yanıtlayan İranlı bakan, "Petrol ihracatındaki artış ve yeni bütçemizin para birimi dönüştürme oranı nedeniyle bu yılın ilk dört ayında hazinenin petrol ve kondensat ihracatından elde ettiği gelirde yüzde 580'lik artış gördük." ifadelerini kullandı.

İran'ın petrol üretimi ABD'nin tek taraflı yaptırımlarıyla azalmıştı

İran Petrol Bakanlığının istatistiklerine göre, ABD nükleer anlaşmadan ayrılmadan önce Nisan 2018'de günlük 3,8 milyon varil ham petrol ve kondensat üretimi yapan İran, bu miktarın 2,8 milyon varilini ihraç ediyordu.

ABD'nin Mayıs 2018'de yaptırımları geri getirmesinden sonraki süreçte ürettiği petrolü satmakta zorlanan İran, petrol üretimini günlük 2 milyon varilin altına indirmişti. Bu süreçte İran'ın ihraç ettiği petrol miktarı da ortalama günlük 500 bin varilin altına düşmüştü.

ABD'de Joe Biden yönetiminin göreve gelmesiyle Washington ve Tahran, Avrupa Birliğinin (AB) aracılığıyla nükleer anlaşmaya tekrar dönüş için dolaylı görüşmelere başlamıştı. Henüz yaptırımlar kaldırılmamasına rağmen İran'ın petrol üretiminde ve ihracatında artış yaşanmıştı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 10 Mayıs'ta devlet televizyonuna yaptığı bir açıklamada, ABD'nin yaptırımlarına rağmen ülkesinin petrol ihracatının yeni hükümetin göreve geldiği Ağustos 2021'den bu yana ikiye katlandığını söylemişti.

Petrol Bakanı Cevad Uci de 2 Haziran'daki bir açıklamasında ülkesinin günlük petrol üretiminin 4 milyon varile çıktığını belirtmişti.

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İran hükümeti, Belçika ile mahkum değişimi anlaşmasını onayladı İran hükümeti, Belçika ile mahkum değişimi anlaşmasını onayladı Erdoğan: 'Ekonomi Olarak Battık Diyenlere Cevap, Oradan Geçen Otobüsler, Tır'lardır; 'Bu Ülke Batmıştır' Diyenleredir. Erdoğan: 'Ekonomi Olarak Battık Diyenlere Cevap, Oradan Geçen Otobüsler, Tır'lardır; 'Bu Ülke Batmıştır' Diyenleredir.
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Ekonomi, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran: Petrol ve gaz kondensat ihracatından elde edilen gelirlerimiz yüzde 580 arttı - Son Dakika

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