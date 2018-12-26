"İran petrolü hiçbir güçlükle karşılaşılmadan ihraç ediliyor"
1 saat önce
İran Petrol Bakanı Zanganeh, ticari alıcıların İran petrolünü ihraç etmede hiçbir güçlükle karşılaşmadığını söyledi.
İran
Petrol Bakanı Zanganeh, ticari alıcıların İran petrolünü ihraç etmede hiçbir güçlükle karşılaşmadığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:08
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