Son Dakika Haberleri: "İran petrolü hiçbir güçlükle karşılaşılmadan ihraç ediliyor"

"İran petrolü hiçbir güçlükle karşılaşılmadan ihraç ediliyor"

1 saat önce

İran Petrol Bakanı Zanganeh, ticari alıcıların İran petrolünü ihraç etmede hiçbir güçlükle karşılaşmadığını söyledi.

İran Petrol Bakanı Zanganeh, ticari alıcıların İran petrolünü ihraç etmede hiçbir güçlükle karşılaşmadığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:08 

İran, Ekonomi
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