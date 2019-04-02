İran petrolü için muafiyet uzayacak mı?
55 dakika önce
Trump yönetimi İran yaptırımlarının kapsamını genişletmeye hazırlanıyor.
Trump
yönetimi İran
yaptırımlarının kapsamını genişletmeye hazırlanıyor. Merak edilen ise süresi Mayıs ayında sona erecek petrol muafiyetinin uzatılıp uzatılmayacağı. Türkiye
de İran'dan petrol alması izin verilen sekiz ülke arasında yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:12
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