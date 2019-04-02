Son Dakika Haberleri: İran petrolü için muafiyet uzayacak mı?

İran petrolü için muafiyet uzayacak mı?

55 dakika önce

Trump yönetimi İran yaptırımlarının kapsamını genişletmeye hazırlanıyor.

İran petrolü için muafiyet uzayacak mı?, System.String[]
Trump yönetimi İran yaptırımlarının kapsamını genişletmeye hazırlanıyor. Merak edilen ise süresi Mayıs ayında sona erecek petrol muafiyetinin uzatılıp uzatılmayacağı. Türkiye de İran'dan petrol alması izin verilen sekiz ülke arasında yer alıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:12 

Donald Trump, İran, Ekonomi
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