Son Dakika Haberleri: İran Plakalı Araçta 56 Kilo Eroin Ele Geçirildi

İran Plakalı Araçta 56 Kilo Eroin Ele Geçirildi

1 saat önce

HAKKARİ'de polisin yaptığı yol kontrollerinde durdurulan İran plakalı araçta, 56 kilo 340 gram eroin ele geçirilirdi.

İran Plakalı Araçta 56 Kilo Eroin Ele Geçirildi, System.String[]
HAKKARİ'de polisin yaptığı yol kontrollerinde durdurulan   İran plakalı araçta, 56 kilo 340 gram eroin ele geçirilirdi.

İl Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova- Van karayolunda yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde Yüksekova istikametinden Van'a giden bir araç durduruldu. Durdurulan İran plakalı araçta, 56 kilo 340 gram eroin ele geçirilirken, İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Merkeze bağlı Depin kontrol noktasında durdurulan bir otomobilde 320 gram metamfetamin ile 6 bin 665 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Her iki olayla ilgili soruşturma devam 

ediyor.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:15 Kaynak: DHA

Van, Hakkari, İran, Güncel
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