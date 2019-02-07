İran Plakalı Araçtan Uyuşturucu Çıktı
1 saat önce
TRABZON'da polis ekiplerince İran plakalı araçta yapılan aramada, 2 kilo 11 gram sentetik uyuşturucu ile 682 gram afyon sakızı ele geçirildi.
TRABZON'da polis ekiplerince İran
plakalı araçta yapılan aramada, 2 kilo 11 gram sentetik uyuşturucu ile 682 gram afyon sakızı ele geçirildi. Değerinin 1 milyon 210 bin TL olduğu açıklanan uyuşturucu ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Ağrı
'nın Doğubayazıt
ilçesinden Türkiye
'ye giriş yaptığı tespit edilen İran plakalı bir araçta arama yaptı. Aracın yakıt deposuna saklanan, 1 milyon 210 bin TL değerinde 2 kilo 11 gram sentetik uyuşturucu ile 682 gram afyon sakızı ele geçirildi. Araçta bulunan İran uyruklu 2 şüpheli, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
- Trabzon
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:32 Kaynak: DHA
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