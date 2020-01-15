İran plakalı otomobilde 14 kilo 450 gram afyon sakızı ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran plakalı otomobilde 14 kilo 450 gram afyon sakızı ele geçirildi - Son Dakika

İran plakalı otomobilde 14 kilo 450 gram afyon sakızı ele geçirildi

6 saat önce

Erzurum'da İran plakalı otomobilin yakıt deposuna "zulalanmış" 14 kilo 450 gram afyon sakızı ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum'da İran plakalı otomobilin yakıt deposuna "zulalanmış" 14 kilo 450 gram afyon sakızı ele geçirdi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suc¸larla Mu¨cadele S¸ubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum- Erzincan kara yolu Aşkale Polis Uygulama Noktası'nda durdukları İran plakalı araçta, şüphe üzerine arama yaptı.

Otomobilde depo açma aparatı gören ekipler, narkotik köpeğinin arka koltuğa yoğun tepki vermesi üzerine aracın depo kapağını söktü.

Polisler depo içinde pet şişelere konulmuş 14 kilo 450 gram afyon sakızı ele geçirdi.

Olayla ilgili, araçtaki İran uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İran plakalı otomobilde 14 kilo 450 gram afyon sakızı ele geçirildi

Narkotik, Erzurum, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı, Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı: Trump 7 ay önce planladı
Hakkari'de ayağında 'iran 2018' yazılı halka bulunan güvercin yakalandı ABD Başkanı Trump, Kasım Süleymani'ye küfür etti: O. çocuğu Zarif: İran nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmesine hayır diyor

Son Dakika Haberleri
04:53 ANKARA'DA TRAFİK KAZALARI: 5 YARALI - Son Dakika
04:49 Sultangazi'de işçi konteynerinde çıkan yangında 1 kişi öldü - Son Dakika
04:40 Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına subay alımı - Son Dakika
04:38 Pakistan ABD-İran geriliminde "arabuluculuk teklif etmedi" - Son Dakika
04:16 Sultangazi'de işçi konteynerinde çıkan yangında 1 kişi öldü - Son Dakika
00:24 Bakan Çavuşoğlu, "Hakan Fidan ile Ali Memlük görüştü" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
23:44 Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi! Üç kız kardeşten biri öldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 04:55:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İran plakalı otomobilde 14 kilo 450 gram afyon sakızı ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]