İran plakalı TIR'da 149 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran plakalı TIR'da 149 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

İran plakalı TIR'da 149 kilo eroin ele geçirildi

6 saat önce

AĞRI'nın Taşlıçay ilçesinde İran plakalı TIR'ın dorsesinde 149 kilo eroin ele geçirildi.

İran plakalı TIR'da 149 kilo eroin ele geçirildi, System.String[]

AĞRI'nın Taşlıçay ilçesinde İran plakalı TIR'ın dorsesinde 149 kilo eroin ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşlıçay'da uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen İran plakalı bir TIR durduruldu. TIR'ın dorsesinde yapılan aramada, malzemelerin arasına zulalanmış toplam 149 kilo 36 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili İran uyruklu TIR şoförü gözaltına alındı.


Taşlıçay, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Lübnan'da, İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs tespit edildi
İdlib'de stratejik önemdeki Neyrab köyünde çatışmalar sürüyor Son dakika: FETÖ'den yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı'ya 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi 67 yaşındaki yaşlı adam, dinlenmek için oturduğu sandalyede hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 21:12:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran plakalı TIR'da 149 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]