İran plakalı TIR'da ele geçirilen 1 milyon liralık uyuşturucuya 4 tutuklama - Son Dakika

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde durdurulan İran plakalı TIR'da zula edilen, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan esrar ve metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda yakalanan, 3'ü İran uyruklu 4 kişi, mahkemece tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran plakalı TIR'da uyuşturucu taşındığı bilgisi üzerine Erbaa ilçesinde önlem aldı. İlçe girişinde durdurulan TIR'daki aramada; zula edilen 6 kilo 38,47 gram esrar ve 2 kilo 166,24 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtildi. TIR'da bulunan 3 İran uyruklu, gözaltına alındı. Bu kişilerle bağlantılı olarak Van'da da 1 kişi, yakalanarak Tokat'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.