İran Plakalı Yolcu Otobüsünde Kaçak Sigara Ele Geçirildi
1 saat önce
Tokat'ın Erbaa ilçesinde uygulama yapan jandarma ekipleri, İran plakalı yolcu otobüsünde 280 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Tokat
'ın Erbaa
ilçesinde uygulama yapan jandarma ekipleri, İran
plakalı yolcu otobüsünde 280 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma
Komutanlığına bağlı Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-100 karayolu üzerinde yol emniyet ve kontrol devriyesi düzenledi. Gerçekleştirilen uygulamada durdurulan İran plakalı bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, iki İran vatandaşına ait valizlerde toplam 280 paket kaçak sigara ele geçirildi. Söz
konusu şahıslara 27 nolu ÖTV Genel Tebliği kapsamında 3 bin 920 TL idari yaptırım, otobüs sürücüsüne ise 348 TL trafik cezası kesildi. - TOKAT
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:07 Kaynak: İHA
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