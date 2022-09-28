İran polisinden "kamu güvenliğini tehdit eden" göstericilere uyarı Açıklaması

İran Polis Teşkilatı, Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan protestolarda "kamu düzenini bozan göstericilere karşı kararlılıkla mücadele edileceği" uyarısında bulundu.

İran Polis Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, "Polis Teşkilatı, devrim karşıtlarının ve düşman unsurların komplolarına tüm güçleriyle karşı çıkacak ve ülkenin her yerinde kamu düzenini ve güvenliğini bozanlarla kararlılıkla mücadele edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İran Ordusu, Devrim Muhafızları Ordusu ve Besic Teşkilatına destekleri için teşekkür edildi.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, başkent Tahran'ın yanı sıra Senendec, Buşehr, Şiraz ve Yezd gibi kentlerde protestolar dün gece de sürdü.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde gösteriler başlamıştı.

İran devlet televizyonu şiddete dönüşen gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.