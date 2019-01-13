İran Polonya Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına Çağırdı
1 saat önce
İran Polonya'nın Tahran Maslahatgüzarı Wojciech Unolt'u, ABD'nin Polonya'da şubat ayında düzenleyeceği İran karşıtı zirve nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
İran Polonya
'nın Tahran
Maslahatgüzarı Wojciech Unolt'u, ABD
'nin Polonya'da şubat ayında düzenleyeceği İran karşıtı zirve nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Polonya Maslahatgüzarı'na Varşova
'da düzenlenecek İran karşıtı zirve nedeniyle duyulan rahatsızlık iletildi.
Görüşmede, İran makamları Unolt'a, Polonya'nın zirveden çekilmesini beklediklerini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo, Orta Doğu
turu kapsamında gittiği Mısır
'ın başkenti Kahire
'de, ABD'nin Fox News
televizyonuna verdiği röportajda, Polonya'da 13- 14 Şubat
'ta İran'ın bölgedeki "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetlerinin ele alınacağı dünyanın dört bir yanından ülkelerin katılacağı zirve gerçekleştireceklerini duyurmuştu.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:17 Kaynak: AA
Bakan Kurum: Tüm Marketlerimizde Bez ve File Uygulamasını Zorunlu Hale Getiriyoruz
Paris'teki Patlamada Acı Bilanço: 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 47 Kişi Yaralandı
ABD Basınından Bomba İddia! FBI, Trump'ın Rusya İçin Çalışıp Çalışmadığını Araştırdı
Aile Bakanı Selçuk: Emekli Maaşlarındaki Fark Tutarı 25 Ocak'ta Ödenecek