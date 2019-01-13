Son Dakika Haberleri: İran Polonya Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına Çağırdı

İran Polonya Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına Çağırdı

1 saat önce

İran Polonya'nın Tahran Maslahatgüzarı Wojciech Unolt'u, ABD'nin Polonya'da şubat ayında düzenleyeceği İran karşıtı zirve nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran Polonya Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına Çağırdı, System.String[]
İran Polonya'nın Tahran Maslahatgüzarı Wojciech Unolt'u, ABD'nin Polonya'da şubat ayında düzenleyeceği İran karşıtı zirve nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Polonya Maslahatgüzarı'na Varşova'da düzenlenecek İran karşıtı zirve nedeniyle duyulan rahatsızlık iletildi.

Görüşmede, İran makamları Unolt'a, Polonya'nın zirveden çekilmesini beklediklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'de, ABD'nin Fox News televizyonuna verdiği röportajda, Polonya'da 13- 14 Şubat'ta İran'ın bölgedeki "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetlerinin ele alınacağı dünyanın dört bir yanından ülkelerin katılacağı zirve gerçekleştireceklerini duyurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:17 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Polonya, İran, Dünya
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