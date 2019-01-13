Son Dakika Haberleri: İran, Polonya'nın Tahran Maslahatgüzarı Bakanlığa Çağırdı

İran, Polonya'nın Tahran Maslahatgüzarı Bakanlığa Çağırdı

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı, Polonya'da düzenlenecek İran karşıtı zirve hakkında bilgi almak için Polonya'nın Tahran Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı.

İran, Polonya'nın Tahran Maslahatgüzarı Bakanlığa Çağırdı, System.String[]
İran Dışişleri Bakanlığı, Polonya'da düzenlenecek İran karşıtı zirve hakkında bilgi almak için Polonya'nın Tahran Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı.

İran resmi haber ajansı IRNA tarafından yapılan açıklamada, 13- 14 Şubat'ta Polonya ve ABD'nin ortaklaşa düzenleyeceği " Orta Doğu'da Barış ve İstikrar" adlı İran karşıtı konferans dolayısıyla Polonya'nın Tahran Maslahatgüzarı Viçeh Onlet'in İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, İran Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin görüşmede İran'ın Polonya'nın ABD ile birlikte bu konferansı düzenlemesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdiği, "Polonya'nın ABD'ye uyarak bu konferansı düzenlememesini bekliyoruz" ifadelerini kullandığı aktarıldı. İranlı yetkilinin ayrıca, konferansın gerçekleşmesi durumunda İran'ın Polonya'ya karşı harekete geçebileceği uyarısında bulunduğu belirtildi.

Polonya'nın Tahran Maslahatgüzarının da konferansın İran karşıtı olmadığını ve Polonya'nın ABD yetkilileriyle aynı görüşü paylaşmadığını dile getirdiği aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında ziyaret ettiği Mısır'da Cuma günü ABD'nin Fox News televizyonuna verdiği röportajda, Polonya'da 13-14 Şubat'ta İran'ın bölgedeki "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetlerinin ele alınacağı uluslararası zirve gerçekleştireceklerini kaydetmişti.

Polonya Dışişleri Bakanlığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada, zirvenin Polonya- Amerika stratejik partnerliğinin bir ifadesi olduğu belirtilerek, "Bakanlar düzeyinde gerçekleştirilecek zirve uluslararası barış ve güvenlik alanında ortak çıkarların gerçekleştirilmesine hizmet edecek" ifadelerine yer verilmişti. Açıklamada, Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın arttırılmasının tüm uluslararası toplumun çıkarına olduğu belirtilmişti. - TAHRAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:55 Kaynak: İHA

Tahran, İran, Polonya, Politika
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