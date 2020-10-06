İran prensesi Süreyya'nın anılarını anlatan kitap okuyucu ile buluştu - Son Dakika

Yazar Ersin Faikzade, İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin ikinci eşi Prenses Süreyya İsfendiyari Bahtiyari'nin bilinmeyen yönlerini ve anılarını topladığı "Aşktan Ölmek Prenses Süreyya" adlı kitabının Türkiye baskısının tamamlanarak okuyucularla buluştuğunu duyurdu.

Biyografi romanı olan kitabının Türkiye baskısını tamamlayarak okuyucu ile buluştuğunu dile getiren Ersin Faikzade, "Aşktan Ölmek Prenses Süreyya" adlı kitabının şu an Farsça ve İngilizce çevirisinin yapıldığını ayrıca Almanca, İspanyolca ve Fransızca dillerine de çevrileceğini vurguladı. Yaklaşık 20 yıldır İran Kraliyet ailesini araştırdığına dikkat çeken Faikzade, son İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin ikinci eşi olan, Prenses Süreyya'nın hayatını, anılarını, yaşadığı zor günleri ve döneme damga vuran gerçekleri anlattığını belirttiği kitabının şimdiden uluslararası arenada ilgi gördüğünü söyledi. Faikzade, kitapları için de imza günleri düzenleneceğini ifade ederek, yurtdışında sinema çekimi konusunda girişimlerinin olduğunu aktardı.

Yazar Ersin Faikzade, kitabı ile ilgili şu bilgileri de verdi; "Öncelikle eserim Prenses Süreyya'nın milyonlarca sevenine ışık ve umut olacak, yıkılan bir düzen, sürgüne uğramış bir kadın, okuyucunun kalbine dokunacak. Kitabımda kocaman ve hüzünlü bir aşk var. İçinde devrilen bir ülkenin yanı sıra, Mustafa Kemal Atatürk, Adnan Menderes, Zeki Müren, Gönül Yazar, Prenses Diana, Mevlana, Sadi Sirazi ve daha nice kalplerimizde yer etmiş unutulmaz simalar ve olaylara yer verilmiş bu kitapta, dünyanın merak ettiği o dönemin gerçekleri var"

- İstanbul