Son Dakika Haberleri: İran: Protestolar için CIA tarafından eğitim verilen 8 vatandaş gazeteci tutuklandı
Son Dakika Dünya İran: Protestolar için CIA tarafından eğitim verilen 8 vatandaş gazeteci tutuklandı - Son Dakika Dünya

İran: Protestolar için CIA tarafından eğitim verilen 8 vatandaş gazeteci tutuklandı

6 saat önce

İran İstihbarat Bakanlığı, protesto gösterileriyle alakalı 8 kişinin CIA ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı.

İran: Protestolar için CIA tarafından eğitim verilen 8 vatandaş gazeteci tutuklandı, System.String[]

İran, hükümet karşıtı gösterilerle ilişkili olduğunu iddia ettiği CIA bağlantılı en az 8 kişinin tutuklandığını duyurdu.


İran İstihbarat Bakanlığı'nda yapılan açıklamada 6 kişinin protesto gösterilerinde Amerikan Merkez Haber Alma Ajansı'nın (CIA) talimatları doğrultusunda hareket ederken, iki kişinin de yurtdışına bilgi aktarmaya çalışırken tutuklandığı bildirildi.

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İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:11 
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İran, protestolarla ilgili bilgi sızdırdığını iddia ettiği 8 CIA ajanını gözaltına aldı
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