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İran: Protestolarda parmağı olan ülkelere ezici karşılık verilecek

6 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, benzin zammı sonrasında başlayan ve ölümlere yol açan protestolara bölgedeki bazı ülkelerin müdahil olduklarına ilişkin ipuçları elde edilmesi halinde "ezici karşılık" vereceklerini söyledi.

İran: Protestolarda parmağı olan ülkelere ezici karşılık verilecek, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, benzin zammı sonrasında başlayan ve ölümlere yol açan protestolara bölgedeki bazı ülkelerin müdahil olduklarına ilişkin ipuçları elde edilmesi halinde "ezici karşılık" vereceklerini söyledi.


İran resmi ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da düzenlenen Piyasa Düzenleme Merkezi toplantısında konuşan Cihangiri, cuma günü benzin zammı sonrasında ülke genelinde başlayan protesto gösterilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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İshak Cihangiri, Cumhurbaşkanı, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 06:07 
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