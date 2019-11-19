Son Dakika Haberleri: İran protestolarında 5. gün: Af Örgütü 106 kişinin öldüğünü duyurdu
Son Dakika Dünya İran protestolarında 5. gün: Af Örgütü 106 kişinin öldüğünü duyurdu - Son Dakika Dünya

İran protestolarında 5. gün: Af Örgütü 106 kişinin öldüğünü duyurdu

6 saat önce

İran'da halkın artan benzin fiyatlarına karşı başlattığı protestolar beşinci gününe girdi. İnternetin neredeyse üç gündür tamamen kesik olduğu ülkeden son duruma ilişkin sağlıklı bilgi edinmekte güçlük çekiliyor.

İran protestolarında 5. gün: Af Örgütü 106 kişinin öldüğünü duyurdu, System.String[]

İran'da halkın artan benzin fiyatlarına karşı başlattığı protestolar beşinci gününe girdi. İnternetin neredeyse üç gündür tamamen kesik olduğu ülkeden son duruma ilişkin sağlıklı bilgi edinmekte güçlük çekiliyor.


Uluslararası Af Örgütü protesto eylemleri sırasında 106 kişinin kişinin can verdiğini, binlerce kişinin de gözaltına alındığını bildirdi. İranlı kaynaklar ise üç güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini ve bu kişiler için büyük bir cenaze töreni düzenleneceğini duyurdu.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 07:49 
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İran protestolarında 5. gün! Af Örgütü, 106 kişinin öldüğünü duyurdu
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