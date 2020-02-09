İran, Raad-500 balistik füzesini tanıttı - Son Dakika
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İran, Raad-500 balistik füzesini tanıttı

18 dakika önce

İran'ın "Raad-500" adı verilen balistik füze ve yeni nesil uydu taşıyıcı roketleri düzenlenen törende tanıtıldı.

İran, Raad-500 balistik füzesini tanıttı, System.String[]

İran'ın "Raad-500" adı verilen balistik füze ve yeni nesil uydu taşıyıcı roketleri düzenlenen törende tanıtıldı.

İran devlet televizyonuna göre, karadan karaya Raad-500 balistik füze ve yeni nesil uydu taşıyıcı roketleri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Emirali Hacızade'nin katıldığı törende görücüye çıkarıldı.

İran'da ilk defa üretilen elyaf ve karbon karışımından yapılan gövdeye sahip Raad 500 füzesi, yaklaşık 2 ton ağırlığıyla, 200-300 kilometre menzilli metal gövdeli "Fatih 110" füzesinden daha hafif ve 200 kilometre daha uzun menzile sahip.

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:20 Kaynak: AA
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