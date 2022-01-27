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İran "Ramzrial" adı verilen sabit kripto parasını yakında halkın kullanımına sunacak - Son Dakika

İran "Ramzrial" adı verilen sabit kripto parasını yakında halkın kullanımına sunacak

27.01.2022 13:44
İran "Ramzrial" adı verilen sabit kripto parasını yakında halkın kullanımına sunacak

İran Merkez Bankası, "Ramzrial" olarak adlandırılan ulusal kripto para biriminin yakın zamanda halkın kullanımına sunulacağını açıkladı.

İran Merkez Bankası, "Ramzrial" olarak adlandırılan ulusal kripto para biriminin yakın zamanda halkın kullanımına sunulacağını açıkladı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Merkez Bankası Halkla İlişkiler Müdürü Mustafa Kamerivefa, "Ramzrial" adı verilen kripto paranın, ulusal para birimi riyalin dijital banknot şekli olacağını belirtti.

Yakın zamanda halkın kullanımına sunulacak ulusal kripto para biriminin kullanımında bankalara ihtiyaç duyulmayacağını aktaran Kamerivefa, "Bu yeni finansal aracın özellikleri, müşteri tarafından daha yüksek ödeme hızı ve daha yüksek güvenlik ve e-ticaretin gelişimi için yeni bir alan sağlamasıdır." ifadelerini kullandı.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ticareti Geliştirme Teşkilatı Başkanı Peyman Pak, 10 Ocak'ta yaptığı açıklamada, kripto para biriminin uluslararası ticarette kullanılması konusunda Merkez Bankası ile anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

Tahran'ın kripto paraları uluslararası ticarette kullanmak istemesindeki asıl hedefin ABD'nin uyguladığı tek taraflı bankacılık yaptırımlarını aşmak olduğu düşünülüyor. İran, önceki ABD Başkanı Donald Trump döneminde getirilen tek taraflı bankacılık yaptırımlarıyla uluslararası ticarette dolar bazlı işlemler yapamıyor.

İran, dünyada en çok kripto para madenciliği yapılan ülkelerin arasında yer alıyor.

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Halkla İlişkiler, Merkez Bankası, Kripto, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran 'Ramzrial' adı verilen sabit kripto parasını yakında halkın kullanımına sunacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran "Ramzrial" adı verilen sabit kripto parasını yakında halkın kullanımına sunacak - Son Dakika
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