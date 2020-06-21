İran, Romanya'nın Tahran Büyükelçisi'ne nota verdi - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanlığı, Romanya'nın Tahran Büyükelçisi Kozjacski Adrian'ı, İranlı yargıç Gulam Rıza Mansuri'nin Bükreş'te kaldığı otelin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili bakanlığa çağırarak nota verdi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Romanya'nın Tahran Büyükelçisi'ni, İranlı Mansuri'nin ölüm nedeninin bir an önce aydınlığa kavuşturulması ve cenazenin İran'a intikaliyle ilgili çağırarak nota verdi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Mansuri'nin ailesinin olayla ilgili gerekli inceleme ve otopsinin yapılarak kamuoyuyla paylaşılması talebinde bulunduğu belirtildi.

Yargıç Mansuri olayı

Eski Yargı Erki Başkanı Sadık Amuli Laricani'nin Yardımcısı Ekber Taberi'nin yargılandığı davada 500 bin avro rüşvet almakla suçlanan Mansuri, insan hakları aktivistleri tarafından da 2013 yılında en az 20 gazetecinin tutuklanarak işkence görmesinden sorumlu tutuluyordu. İranlı eski yargıç, 9'uncu Kültür ve Medya Mahkemesinin Başkanı olduğu dönemde de gazetecilere yönelik hak ihlalleriyle suçlanıyordu.

Ülkenin en büyük yolsuzluk davalarından biri olarak nitelenen Taberi'nin yargılandığı davadaki firari 5 yargıçtan biri olan Mansuri, geçen hafta sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajında, yargılanmaktan çekinmediğini ve ilk fırsatta İran'a giderek mahkemede ifade vereceğini söylemişti.

Yakalandıktan sonra Bükreş'te çıkarıldığı mahkemede, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mansuri'nin 19 Haziran Cuma günü aynı kentte kaldığı otelin penceresinden düşerek öldüğü açıklanmıştı.