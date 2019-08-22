İran, Rus S-300'e rakip füze savunma sistemi Bavar-373'ü tanıttı
50 dakika önce
İran, Rus yapımı S-300'e rakip olabilecek kapasitedeki uzun menzilli füze savunma sistemi Bavar-373'ü duyurdu.
İran, Rus yapımı S-300'e rakip olabilecek kapasitedeki uzun menzilli füze savunma sistemi Bavar-373'ü duyurdu
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:45
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