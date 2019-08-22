Son Dakika Haberleri: İran, Rus S-300'e rakip füze savunma sistemi Bavar-373'ü tanıttı
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İran, Rus S-300'e rakip füze savunma sistemi Bavar-373'ü tanıttı

50 dakika önce

İran, Rus yapımı S-300'e rakip olabilecek kapasitedeki uzun menzilli füze savunma sistemi Bavar-373'ü duyurdu.

İran, Rus yapımı S-300'e rakip olabilecek kapasitedeki uzun menzilli füze savunma sistemi Bavar-373'ü duyurdu

İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:45 
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