İran, Rus S-300'e rakip füze savunma sistemi Bavar-373'ü tanıttı
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İran, Rus yapımı S-300’e rakip olabilecek kapasitedeki uzun menzilli füze savunma sistemi Bavar-373’ü duyurdu
İran, Rus yapımı S-300'e rakip olabilecek kapasitedeki uzun menzilli füze savunma sistemi Bavar-373'ü tanıttı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkenin Milli Savunma Endüstrisi Günü'nde katıldığı açılış töreninde füze savunma sistemini basına duyurdu.
Milli füze sistemi tanıtımı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile tansiyonun yükseldiği dönemde geldi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:00
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