İran, Rus S-300'e rakip füze savunma sistemi Bavar-373'ü tanıttı

Milli füze sistemi tanıtımı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile tansiyonun yükseldiği dönemde geldi.

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Bülent Arınç'tan Davutoğlu ve Babacan'a yeni parti uyarısı: Millet onları affetmez

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