Son Dakika Haberleri: İran Rusya'dan 5 milyar dolar borç alacak
Son Dakika Dünya İran Rusya'dan 5 milyar dolar borç alacak - Son Dakika Dünya

İran Rusya'dan 5 milyar dolar borç alacak

6 saat önce

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, demir yolu hattı ve enerji projeleri için Rusya'dan 5 milyar dolar borç alacaklarını duyurdu.

İran Rusya'dan 5 milyar dolar borç alacak, System.String[]

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, demir yolu hattı ve enerji projeleri için Rusya'dan 5 milyar dolar borç alacaklarını duyurdu.


Bakan Erdekaniyan, devlet medyasında yer alan açıklamasında, İran Meclisi tarafından şubat ayında onaylanan kredinin kullanıma geçirilmesiyle ilgili yarın Moskova'yı ziyaret edeceğini ve Rus mevkidaşı Aleksandr Novak ile bir araya geleceğini söyledi.

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Rusya, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:19 
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