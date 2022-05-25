İran, Rusya ile Buşehr Nükleer Santrali'nin genişletilmesini müzakere ediyor - Son Dakika
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İran, Rusya ile Buşehr Nükleer Santrali'nin genişletilmesini müzakere ediyor

25.05.2022 12:25
İran, Rusya ile Buşehr Nükleer Santrali'nin genişletilmesini müzakere ediyor

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Buşehr Nükleer Santrali'nin genişletilmesi için Rusya ile görüşmeler yaptıklarını söyledi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Buşehr Nükleer Santrali'nin genişletilmesi için Rusya ile görüşmeler yaptıklarını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Kemalvendi, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın başkent Tahran'daki ziyaretleri sırasında nükleer enerji alanında iki ülke arasındaki iş birliğinin de ele alınacağını açıkladı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ve beraberindeki heyetin Tahran ziyaretinin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin genişletilmesini hedeflediğini aktaran Kemalvendi, "İran ve Rusya'nın iyi nükleer ilişkileri var ve bu doğrultuda nükleer ilişkilerin geliştirilmesi için müzakere etmek istiyoruz." dedi.

Kemalvendi, Buşehr'deki nükleer santralin ülkenin en büyük projelerinden bir olduğuna ve önemli yatırımlara ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, "Bu kapsamda, Buşehr Nükleer Santrali'nin 2'nci ve 3'üncü etaplarının geliştirilmesi için Rusya ile müzakereler yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya tarafından inşa edilen Buşehr Nükleer Santrali, 2012 yılında tam kapasiteyle çalışmaya başlamış ve Eylül 2013'te tamamen İran'a devredilmişti.

Beraberindeki heyetle İran'ı ziyaret eden Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Tahran'da düzenlenen İran-Rusya Ortak Ticaret Konferansı'na katılmıştı.

Novak'ın İranlı üst düzey yetkililerle görüşmelerde bulunacağı öngörülüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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