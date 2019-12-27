İran, Rusya ve Çin'den Umman Denizi'nde ortak askeri tatbikat - Son Dakika
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İran, Rusya ve Çin'den Umman Denizi'nde ortak askeri tatbikat

6 saat önce

İran, Rusya ve Çin donanmaları, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde ortak askeri tatbikat başlattı.

İran, Rusya ve Çin'den Umman Denizi'nde ortak askeri tatbikat, System.String[]

İran, Rusya ve Çin donanmaları, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde ortak askeri tatbikat başlattı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, İran, Rusya ve Çin donanmalarının Hint Okyanusu'nun kuzeyi ve Umman Denizi'nde 17 bin kilometrelik alanı kapsayan bölgede düzenledikleri tatbikat 4 gün sürecek.

"Deniz Emniyet Kemeri" adı verilen tatbikata ilişkin açıklama yapan İran Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı ve tatbikatın sözcüsü Gulam Rıza Tehani, uluslararası deniz ticaretinin güvenliğinin güçlendirilmesi, korsanlarla mücadele, deniz terörizmi, arama kurtarma alanlarında bilgi değişimi ve taktik operasyonlarda tecrübe aktarımı gibi konuların tatbikatın başlıca hedeflerinden olduğunu belirtti.

İran'ın devrimden sonra Rusya ve Çin ile ilk kez bu düzeyde ortak bir tatbikat düzenlediğine dikkati çeken Tehani, "Bu tatbikat, İran, Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerin manidar düzeye ulaştığını göstermektedir. Bu süreç gelecek yıllarda da devam edecek." dedi.

İranlı komutan, "Bu tatbikatın mesajı; barış, dostluk, iş birliği ve kolektif birliğin gölgesinde kalıcı güvenliktir. Sonuç olarak İran izole edilemez ve bu da bu tatbikatın en önemli kazanımlarından biri olacaktır." ifadelerini kullandı.

Tatbikatın, İran ile ABD ve bölgedeki müttefiki Suudi Arabistan arasında yaşanan gerilimin merkezindeki Aden ve Basra körfezlerini birbirine bağlayan Umman Denizi'nde düzenlenmesi dikkati çekiyor.

ABD'nin İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan geçen yıl tek taraflı çekilmesinin ardından yeniden yaptırımları devreye sokmasıyla Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde gerilim artmıştı.

Haziranda bölgede seyir halindeki petrol tankerlerine saldırılar düzenlenmiş, hava sahası ihlali gerekçesiyle ABD'ye ait bir insansız hava aracı İran tarafından düşürülmüş ve Hürmüz Boğazı'nda İngiltere bandıralı bir petrol tankeri İran tarafından alıkonulmuştu.

Bu olaylar üzerine ABD ve Avrupa Birliği, bölgede seyrüsefer güvenliğini sağlamak üzere ayrı ayrı koalisyonlar kurma kararı almıştı. Japonya da bölgeye askeri güç göndermeyi planladığını duyurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Umman Denizi, Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:34 Kaynak: AA
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