İran, Rusya ve Çin'in ortak askeri tatbikatı başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran, Rusya ve Çin'in ortak askeri tatbikatı başladı - Son Dakika

İran, Rusya ve Çin'in ortak askeri tatbikatı başladı

6 saat önce

İran, Rusya ve Çin'in "Deniz Emniyet Kemeri" adıyla gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatı, Umman Denizi ve Hint Okyanusunun kuzeyinde başladı.

İran, Rusya ve Çin'in ortak askeri tatbikatı başladı, System.String[]

İran, Rusya ve Çin'in "Deniz Emniyet Kemeri" adıyla gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatı, Umman Denizi ve Hint Okyanusunun kuzeyinde başladı.


İran devlet televizyonu, Rusya, Çin ve İran donanmalarının Hint Okyanusu'nun kuzeyi ve Umman Denizi'nin 17 bin kilometrelik alanı kapsayan bölgesinde 4 gün sürecek ortak askeri tatbikata başladıklarını duyurdu. İran Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı ve Tatbikat Sözcüsü Gulam Rıza Tehani, 'Deniz Emniyet Kemeri' adı verilen ortak askeri tatbikatın uluslararası ticaretin güvenliğinin arttırılması, deniz korsanlığı, terörizme karşı mücadele ve deniz arama kurtarma çalışmalarında tecrübe paylaşımı amacıyla düzenlendiğini ifade etti. Tahani, ortak askeri tatbikat ile birlikte bölgedeki güvenliğin artırılmasının hedeflendiğini belirterek, "İslam Devrimi sonrası İran'ın bu düzeyde iki dünya gücü ile tatbikat düzenlenmesi bir ilktir" dedi.


Öte yandan tatbikat mesajının bölgede işbirliği, barış, dostluk ve istikrar olduğunu belirten Tahani, İran'ın inzivaya itilemeyeceğini de dile getirdi. - TAHRAN

Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Nzonzi'nin yeni adresi şaşırttı!
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak

Son Dakika Haberleri
18:51 Bozdağ, beyaza büründü - Son Dakika
18:50 Ak parti bursa milletvekili hakan çavuşoğlu açıklamalarda bulundu - Son Dakika
18:50 Kocaeli işte türkiye'nin yerli otomobili-4 - Son Dakika
18:49 Hakkari karla mücadele ekipleri 2 kardeş için seferber oldu - Son Dakika
18:45 ŞEGAFED Ege Bölge Temsilciliği açıldı - Son Dakika
17:57 Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
17:50 Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 18:54:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İran, Rusya ve Çin'in ortak askeri tatbikatı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]