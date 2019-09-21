Son Dakika Haberleri: İran, Rusya ve Çin ortak askeri tatbikat yapacak
Son Dakika Güncel Haber

İran, Rusya ve Çin ortak askeri tatbikat yapacak

23 dakika önce

İran Savunma Bakanlığı Diplomasi ve Uluslararası İşler Müdürü Muhammed Şeltuki, İran, Rusya ve Çin'in Umman Denizi'nde ortak askeri tatbikat yapacaklarını söyledi.

İran, Rusya ve Çin ortak askeri tatbikat yapacak, System.String[]

İran Savunma Bakanlığı Diplomasi ve Uluslararası İşler Müdürü Muhammed Şeltuki, İran, Rusya ve Çin'in Umman Denizi'nde ortak askeri tatbikat yapacaklarını söyledi.

İran'ın savunma doktrininde yeni bir aşamaya geçildiğini belirten General Şeltuki, yabancı ülkelerle savunma diplomasisi üzerine konuştuklarını söyledi. İranlı siyasi ve askeri yetkililerin savunma diplomasisine ayrıca önem verdiklerini söyleyen Şeltuki, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin yakın zamanda yapacağı Çin ziyaretinin savunma diplomasisi açısından önemli olduğunu söyledi. İran, Rusya ve Çin'in yakın zamanda Umman Denizi'nde ortak askeri tatbikat yapacaklarını belirten General Şeltuki, üç ülke arasında ilk kez böylesi bir tatbikatın yapılacağını söyleyerek, "Çin ve Rusya'dan üst düzey askeri yetkililer yakın zamanda Tahran'a gelecekler" dedi.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, İran Merkez Bankası'nı yaptırım listesine aldı
ABD'nin İran Merkez Bankası'na yaptırım kararı sonrası dolar yükselişe geçti Trump'tan çok konuşulacak çıkış: İran'a girmek dünyadaki en kolay iş Trump'tan yeni açıklama: İran'daki 15 hedefi vurmaya hazırım ama acelem yok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 13:49:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran, Rusya ve Çin ortak askeri tatbikat yapacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]