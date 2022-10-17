İran, Rusya'ya SİHA ihraç ettiği iddialarını yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi

İran, Rusya'ya SİHA ihraç ettiği iddialarını yalanladı

17.10.2022 16:44
İran, Rusya'ya SİHA ihraç ettiği iddialarını yalanladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in "Rusya'nın İran yapımı kamikaze SİHA'lar kullandığı" yönündeki açıklamalarına tepki göstererek ülkesinin savaşın taraflarından hiçbirine herhangi bir silah ihraç etmediğini savundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in " Rusya'nın İran yapımı kamikaze SİHA'lar kullandığı" yönündeki açıklamalarına tepki göstererek ülkesinin savaşın taraflarından hiçbirine herhangi bir silah ihraç etmediğini savundu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Kenani, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kenani, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in "Rusya'nın İran yapımı kamikaze SİHA'lar kullandığı" yönündeki açıklamasına ilişkin bir soru üzerine, "Maalesef genellikle Batı kaynaklı siyasi amaçlı haberler dikkate alınıyor. İran yönetimi, önce de defalarca ilan ettiği üzere, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda taraf değildir ve savaşın taraflarından hiçbirine herhangi bir silah ihraç etmemiştir." dedi.

Ukrayna lideri Zelenskiy, 10 Ekim'de Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya'yı Ukrayna'da sivillere yönelik "terör eylemleri" düzenlemekle suçlayarak, " Harkiv, Donbas şehirlerine, Ukrayna'nın diğer şehirlerine de saldırılar oldu. İran yapımı silahlı insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendi. Terör, cezalandırılması gereken bir suçtur." ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR
500
Ukrayna Kiev'e yapılan saldırılarda kullanılan İHA'lar için Tahran'a yüklendi: İran, Ukrayna halkını katletmekten sorumlu Ukrayna Kiev'e yapılan saldırılarda kullanılan İHA'lar için Tahran'a yüklendi: İran, Ukrayna halkını katletmekten sorumlu İran yapımı kamikaze drone Ukrayna'nın başkenti Kiev'i böyle vurdu! Silahla müdahale işe yaramadı İran yapımı kamikaze drone Ukrayna'nın başkenti Kiev'i böyle vurdu! Silahla müdahale işe yaramadı Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldıran Rusya bir kez daha o ülkeden aldığı İHA'ları kullanmış Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldıran Rusya bir kez daha o ülkeden aldığı İHA'ları kullanmış
Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, SİHA, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, Rusya'ya SİHA ihraç ettiği iddialarını yalanladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:51 Arda güler, Ankaragücü karşılaşması öncesi polis olan teyzesiyle uzun uzun sarıldı
19:27 Ballon d'Or ödülü sahibine gidiyor! İşte aday olan futbolcular
19:18 Rusya'da bir savaş uçağı 9 katlı binanın üzerine düştü! Gökyüzünü alevlerle aydınlandı
19:08 UEFA, Lüksemburg karşılaşmasında olanlar sebebiyle Türkiye'ye ceza verdi
18:55 Jorge Jesus yine şaşırttı! MKE Ankaragücü-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri netleşti
18:34 Ekonomik düzenlemeleri kapsayan 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi! İşte ayrıntılar
18:13 Mike Tyson'ın ringde skandal kulak koparma olayından sonra kazandığı parayı açıkladı! Duyanların ağzı açık kaldı
18:07 Billur Kalkavan, büyük sırrı herkesten saklamış! Öleceğini 3 ay önceden biliyormuş
18:03 ABD'ye ziyaretinin amacı ne? İYİ Parti'nin dünyaya açılan kapısı Mehmet Ali Karamemiş hakkında dikkat çeken derleme
17:28 Samsun'da kendisini terk eden eşine "Elveda hayat" başlıklı mektup bırakan vatandaş intihara teşebbüs etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 20:17:24. #1.12#
SON DAKİKA: İran, Rusya'ya SİHA ihraç ettiği iddialarını yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement