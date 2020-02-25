İran Sağlık Bakan Yardımcısı Harirçi'de koronavirüs tespit edildi - Son Dakika
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İran Sağlık Bakan Yardımcısı Harirçi'de koronavirüs tespit edildi

6 saat önce

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Harirçi, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Harirçi'de koronavirüs tespit edildi, System.String[]

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Harirçi, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ölü sayısının 15'e, vaka sayısının ise 95'e çıktığı belirtildi.

İran'ın haber ajansı Mehr'deki habere göre, İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Harirçi'nin Covid-19 (koronavirüs) testi pozitif çıktı. Harirçi'nin paylaştığı mesajda koronavirüse yakalandığını ve İran'ın koronavirüsü yeneceğini belirttiği bildirildi.

ÖLÜ SAYISI 15'E, VAKA SAYISI 95'E YÜKSELDİ

Ayrıca, İran Sağlık Bakanlığı Halka İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur bugün düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini, ülke genelindeki vaka sayısının ise 95'e çıktığını belirtti.


Sağlık Bakanlığı, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:25 Kaynak: DHA
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