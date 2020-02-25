İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, kendisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit... - Son Dakika

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İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, kendisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit...
6 saat önce
İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, kendisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:31 Kaynak: AA
İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, kendisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.
Son Dakika Niğde'de koronavirüs şüphesi Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Düşmanın bir planı ve komplosudur ABD'den İran'a destek veren Türkiye'nin de yer aldığı 13 ülkeye yaptırım kararı İran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nın ardından Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de koronavirüse yakalandı