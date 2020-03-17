İran Sağlık Bakan Yardımcısı: "Koronavirüs daha çok yoksulların yaşadığı bölgelerde görülüyor" - Son Dakika
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İran Sağlık Bakan Yardımcısı: "Koronavirüs daha çok yoksulların yaşadığı bölgelerde görülüyor"

6 saat önce

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Herirçi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha çok yoksulların yaşadığı bölgelerde görüldüğünü söyledi.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı:

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Herirçi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha çok yoksulların yaşadığı bölgelerde görüldüğünü söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Herirçi, "Bazı kentlerde koronavirüs daha çok yoksulların yaşadığı bölgelerde görülüyor." dedi.

Söz konusu bölgelerdeki nüfus yoğunluğuna dikkati çeken Herirçi, dolayısıyla buralarda insanların fırın ve bakkallardaki sosyal mesafesinin de daha kısa olduğunu belirtti.

Kovid-19 taşıdığı şüphesi bulunan kişilerin bu tür mahallelerdeki evlerde kendilerini izole edebilecekleri odaya sahip olmadıklarını söyleyen Herirçi, "Evde yeteri kadar oda bulunmadığı için virüs diğer aile fertlerine de bulaşıyor. Çalışmalarımızı daha çok bu bölgelere yönlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, bugün itibarıyla ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 988'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 16 bin 169 olduğunu açıklamıştı.

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:22 Kaynak: AA
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