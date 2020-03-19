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İran Sağlık Bakan Yardımcısı: 'Koronavirüsü 15 güne kadar kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz'
55 dakika önce
İran Sağlık Bakan Yardımcısı: "Koronavirüsü 15 güne kadar kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz"
İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 15 güne kadar kontrol altına alınmaması halinde çok ağır kayıplar vereceklerini söyledi.
Sağlık Bakan Yardımcısı Reisi, İran'daki tıp üniversitelerinin rektörleriyle yaptığı videokonferansta koronavirüsle mücadeleye ilişkin değerlendirmede bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:13
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