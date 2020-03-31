İran Sağlık Bakan Yardımcısı: "Kovid-19 vaka sayıları birçok eyalette sabitlendi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İran Sağlık Bakan Yardımcısı: 'Kovid-19 vaka sayıları birçok eyalette sabitlendi' - Son Dakika

İran Sağlık Bakan Yardımcısı: "Kovid-19 vaka sayıları birçok eyalette sabitlendi"

6 saat önce

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Kasım Can Babai, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının birçok eyalette sabitlendiğini, bazı eyaletlerde ise azaldığını söyledi.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı:

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Kasım Can Babai, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının birçok eyalette sabitlendiğini, bazı eyaletlerde ise azaldığını söyledi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'e göre, Babai, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin koronavirüs vakalarıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Üçüncü haftanın sonlarında ülkede salgının zirveye ulaştığını ve ondan sonra da ciddi şekilde artmadığını kaydeden Babai, " Nevruz Bayramı'nın 10 gün öncesinden (10 Mart) itibaren birçok eyalette salgın vakaları sabitlendi. Şu an bazı eyaletlerde ise vaka sayılarında azalma görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya, İspanya, İngiltere ve ABD'deki vakaların henüz zirveye ulaşmadığını, buna karşılık İran'da durumun genel olarak sabitlendiğini ifade eden Babai, "İran'daki vakalarda düşüş eğilimi var ancak halkın tedbirlere riayet etmemesi halinde bazı eyaletlerde tekrar yüksek vaka oranlarıyla karşı karşıya kalabiliriz." uyarısında bulundu.

Ülkede şu an 100 binin üzerinde hemşire ve 12 binin üzerinde doktorun Kovid-19 hastalarıyla ilgilendiğini aktaran Babai, "Bakanlık olarak iki önemli husus önceliğimizdir. Birincisi ölüm oranlarını azaltmak, ikincisi ise salgının yayılmasını önlemek için zaman kazanmaktır." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 hastaları için devlet hastanelerinde yapılan testler ve hastane hizmetlerinin ücretsiz olduğunu bildiren Babai, özel hastanelerde ise salgına yakalanan hastaların sadece oda masraflarını karşıladıklarını sözlerine ekledi.

İran'da son bir haftada koronavirüs nedeniyle günde ortalama 138 kişi hayatını kaybetti. En düşük ölüm sayısı 117 kişi ile dün kaydedildi. Ölüm sayısının en fazla olduğu 26 Mart'ta ise 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Yine son bir haftada en düşük yeni vaka sayısı 2 bin 206 ile 25 Mart'ta, en yüksek yeni vaka sayısı ise 3 bin 186 ile dün kaydedildi. Son bir haftada günde ortalama 2 bin 827 yeni vaka tespit edildi.

İran'da salgının en az 2 ay daha devam etmesi bekleniyor

İran'da Koronayı Önleme ve Mücadele Kurulu'na sunulan raporda, ülkedeki Kovid-19 salgınının en az 2 ay daha ciddi düzeyde etkili olacağı ve en az 7 bin 700 kişinin hayatını kaybedeceği öngörülmüştü.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 2 bin 898'e, vaka sayısı ise 44 bin 606'ya ulaştı.

Kasım Can, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 03:52 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'da koronavirüse karşı evlenme ve boşanma yasaklanacak
Koronavirüs taşıyan hastalarda kullanılan özel negatif basınçlı sedyeler, hastalığı bulaştırmıyor Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi
Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız         
22:07
DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu         
22:05
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 19'a yükseldi Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 19'a yükseldi         
21:42
Vedat Muriqi: Samandıra'yı özledim bir an önce maç havasına girmek istiyorum Vedat Muriqi: Samandıra'yı özledim bir an önce maç havasına girmek istiyorum         
21:27
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi         
21:02
Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart         
20:52
Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi         
20:37
Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor         
20:36
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz         
20:12
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim         
20:08
9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı 9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı         
20:07
Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi         
19:51
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi         
19:49
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek         
19:38
Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu         
19:34
İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda         
19:32
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı         
19:26
Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi         
19:12
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi         
19:09
Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:50
UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası         
18:46
Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı         
18:37
Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı         
18:23
112'yi arayıp yardım isteyen bir kişi, gelen sağlık ekibine saldırdı 112'yi arayıp yardım isteyen bir kişi, gelen sağlık ekibine saldırdı         
18:23
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan blokeyi kaldırmak için mahkemeye başvurdu         
18:17
Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı Sağlık çalışanları, koronavirüs sürecinde büyük emek sarf eden temizlik görevlilerini alkışladı         
18:12
Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak         
18:08
Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi         
18:00
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız         
17:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2020 22:16:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İran Sağlık Bakan Yardımcısı: "Kovid-19 vaka sayıları birçok eyalette sabitlendi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]